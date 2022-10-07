Аналитик Зварич спрогнозировал рост доллара до 65 рублей

Аналитик Зварич спрогнозировал рост доллара до 65 рублей
Фото: Pxhere

Главный аналитик платформы «Банки.ру» Богдан Зварич спрогнозировал рост курса доллара до 65 рублей.

Аналитик отмечает, что инвесторы опасались возможных санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности по конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран, передает Ямал1.

Однако, после исчезновения этих рисков доллар стал стоить 60 рублей. А в ближайшую неделю он может достигнуть 65 рублей.

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