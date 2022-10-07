Аналитик Зварич спрогнозировал рост доллара до 65 рублей

Главный аналитик платформы «Банки.ру» Богдан Зварич спрогнозировал рост курса доллара до 65 рублей.

Аналитик отмечает, что инвесторы опасались возможных санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности по конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран, передает Ямал1.

Однако, после исчезновения этих рисков доллар стал стоить 60 рублей. А в ближайшую неделю он может достигнуть 65 рублей.