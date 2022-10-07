МЧС предупредило о сильном ветре 8 октября

В Петербурге в субботу, 8 октября, ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщает ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 08 октября в Северной столице местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Петербург вчера оказался во власти штормового ветра, который поднял уровень воды в Неве до одного метра выше нормы. Сегодня, 7 октября, порывы ветра над акваторией Финского залива достигают 22 м/с, на побережье до 17 м/с. Ветер не спадет и будет бушевать в течение дня.