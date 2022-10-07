Врач объяснила, почему осенью нельзя ходить без шапки

Врач объяснила, почему осенью нельзя ходить без шапки
Фото: Pxhere

Люди, которые не носят шапку осенью, могут испытывать стреляющую боль в затылке, которая отдает в области висков, ушей и темени, предупредила невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

При переохлаждении головы избыточно напрягается апоневроз — сухожильный шлем между затылочной и лобной мышцей. Длительное перенапряжение апоневроза чревато развитием хронической головной боли, пишет URA.RU.

Прогулки без головного убора в осенний и зимний периоды также могут привести к отиту, менингиту, синуситу. В связи с этим шапку нужно надевать, когда температура воздуха опускается ниже +5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что снег выпадет не раньше начала ноября.

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