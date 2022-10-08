Атомное судно «Севморпуть» в октябре отправится из Петербурга на Дальний Восток

Атомное судно &#171;Севморпуть&#187; в октябре отправится из Петербурга на Дальний Восток
Фото: insplash
Атомный лихтеровоз «Севморпуть» отправится по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга на Дальний Восток в октябре.

По информации пресс-службы Администрации Петербурга, в октябре этого года из Петербурга выйдет на Северный морской путь атомный лихтеровоз «Севморпуть» — судно отправится на Дальний Восток. Стоит отметить, что тестовый рейс лихтеровоза прошел в еще августе, а теперь судно окончательно уйдет из Северной Столицы с почти полной загрузкой.

До конца октября «Севморпуть» доставит в порты Дальнего Востока машины, краны, оборудование, строительные материалы, а также два дополнительных судна, которые закрепят на палубе лихтеровоза. В обратный путь судно отправится в конце ноября с дальневосточной рыбой и другими грузами. Загрузка лихтеровоза должна составить 84%.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что более 100 сотрудников завода «Адмиралтейские верфи» в Петербурге устроили забастовку из-за зарплаты, которую им не могут выплатить вот уже три месяца.

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