Поздравление с юбилеем для Владимира Путина появилось на небоскребе Trump Power в Майами

На высотке Trump Tower появилось поздравление Владимиру Путину с семидесятилетием. Фото и видео со скабрезной выходкой американцев появилось в соцсетях.

По данным ТАСС, президента России Путина поздравили с юбилеем на небоскребе Trump Tower в Майами. Так в соцсетях появилось фото и видео, на которых прохожие запечатлели поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами.

В проекции на небоскребе приводились следующие слова: «Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент».