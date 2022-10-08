Поздравление с юбилеем для Владимира Путина появилось на небоскребе Trump Power в Майами

На высотке Trump Tower появилось поздравление Владимиру Путину с семидесятилетием. Фото и видео со скабрезной выходкой американцев появилось в соцсетях.
По данным ТАСС, президента России Путина поздравили с юбилеем на небоскребе Trump Tower в Майами. Так в соцсетях появилось фото и видео, на которых прохожие запечатлели поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием, спроецированное на одной из высоток Trump Tower в Майами.
В проекции на небоскребе приводились следующие слова: «Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент».
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие «собака-проводник». В документе указано, что на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей, не распространяются требования к выгулу домашних животных. Они могут свободно пересекать проезжую часть, передвигаться в социальных учреждениях.