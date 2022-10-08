Комик Джимми Карр схлопотал от родного отца иск в суд за скабрезные шутки на концертах

Родной отец подал в суд на комика Джимми Карра из-за шуток на концертах.

По информации зарубежных СМИ, популярный комик Джимми Карр не общался с отцом более 20 лет после смерти матери семейства Норы. Недавно глава семейства подал в суд на своего знаменитого отпрыска за клевету на концертах.

Карр ранее заявлял, что его отец «умер для него». «Это звучит жестоко, пока вы не познакомитесь с этим парнем», — говорил он. Сам юморист также подавал в суд на отца за домогательства, однако тогда иск отклонили.

Источники из окружения Карра-старшего утверждают, что отец сыт «ложью» сына о нем. По словам знакомых, Карр-старший — бизнесмен, который должен защищать свою репутацию, а иск за клевету — единственный способ положить конец «этой чепухе».

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