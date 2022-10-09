Петербуржец умер в такси после пяти пуль от недруга из ресторана «Европа»

В Московском районе Петербурга мужчина застрелил своего неприятеля во время застолья в ресторане «Европа». Родители потерпевшего попытались доставить своего раненого сына в больницу, но тот умер прямо в автомобиле такси.

Как стало известно Gazeta.SPb, 8 сентября в петербургскую полицию поступило сообщение о том, что по в в ресторане «Европа» на Витебском проспекте застрелили человека.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в тот вечер 31-летний москвич после внезапно возникшего пьяного конфликта произвел из принадлежащего ему травматического пистолета не менее 5 выстрелов в сторону 26-летнего петербуржца.

Подстреленному мужчине его родители вызвали такси, однако до врачей он не доехал — от полученных ран петербуржец скончался в автомобиле такси прямо у ворот больницы.

Подозреваемого в совершении преступления задержали «по горячим следам» в помещении ресторана «Европа». Мужчину посадили в изолятор временного содержания. С места преступления изъяли пистолет «Гроза-01», 5 гильз, 5 резиновых пуль, следы рук и следы обуви.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге почти 30 лет спустя установили причастных к убийству местной жительницы.