Депутат Коткин предложил печатать авиабилеты на русском языке

Депутат Государственной думы Сергей Коткин направил в Министерство транспорта обращение, в котором попросил обязать авиаперевозчиков печатать билеты и посадочные на русском языке.

Депутат рассказал о большом количестве жалоб граждан России на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где вся важная информация приводится на английском языке, передает Коммерсантъ.

Однако не все авиакомпании готовы отказаться от международных стандартов и утверждают, что не получали от пассажиров жалоб на языковые проблемы. Кроме того, по словам авиакомпаний, настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus нельзя. Для этого необходимо найти отечественную замену.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что цены на авиабилеты в ближнее зарубежье начали снижаться.