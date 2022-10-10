Депутат Коткин предложил печатать авиабилеты на русском языке

Депутат Коткин предложил печатать авиабилеты на русском языке
Фото: unsplash

Депутат Государственной думы Сергей Коткин направил в Министерство транспорта обращение, в котором попросил обязать авиаперевозчиков печатать билеты и посадочные на русском языке.

Депутат рассказал о большом количестве жалоб граждан России на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где вся важная информация приводится на английском языке, передает Коммерсантъ.

Однако не все авиакомпании готовы отказаться от международных стандартов и утверждают, что не получали от пассажиров жалоб на языковые проблемы. Кроме того, по словам авиакомпаний, настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus нельзя. Для этого необходимо найти отечественную замену.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что цены на авиабилеты в ближнее зарубежье начали снижаться.

авиабилеты Госдума русский язык


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Руководитель «Ленкома» выгнал Ирину Алферову из театра за опоздание
Депутат Коткин предложил печатать авиабилеты на русском языке
Автоэксперт назвал самое безопасное место в автомобиле
Автомобили «Мазда» и «ВАЗ» сгорели в Выборгском районе
Неделя в Петербурге начнется с теплой погоды
Петербуржцы увидели запуск ракеты «Союз»
Астрофизик назвал возможной связь религии древних шумер с инопланетным ...
Китайские компании своровали 1 млн аккаунтов при помощи фейковой ...