Банковское приложение СБОЛ снова доступно в App Store

Банковское приложение СБОЛ снова доступно в App Store
Фото: Pxhere

В App Store вернулось приложение СБОЛ, которое является альтернативой «СберБанк».

Сбер рекомендует установить приложение СБОЛ владельцам устройств на платформе iOS, чтобы иметь доступ к сервисам Сбербанка. В компании отметили, что использование приложения полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены, передает Газета.Ru.

Тем клиентам, у которых уже есть установленное банковское приложение «СберБанк Онлайн», рекомендуется установить актуальную версию приложения, потому что она содержит новые доработки и возможности для клиентов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что полмиллиона подписок СберПрайм и СберПрайм+ оформили жители Северо-Запада с начала года.

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