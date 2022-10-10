В ноябре красная ветка метрополитена пополнится новым поездом «Балтиец»

Петербургский метрополитен пополнили два новых состава «Балтийца». Первый 18-ти вагонный состав начинают готовить к выходу на красную ветку метрополитена. Второй проходит техническую обкатку. Он вернулся в депо после очередной ночной смены.

Специалисты оценивают плавность хода, длину тормозного пути, уровень освещенности, вибрации в салоне. Сегодня ночью состав отправится на электромагнитые испытания. Проще говоря, будут тестировать взаимодействие электронники поезда с оборудованием тоннелей и станций, передает телеканал Санкт-Петербург.

Отмечается, что в ближайшие 3 года завод-производитель поставит в Петербург почти 300 таких вагонов. А к 2031 году по тоннелям метрополитена будут ездить 950 новых состава «Балтийца».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербург прибыл второй поезд метро «Балтиец», он остановился в депо «Автово».