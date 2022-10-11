Врачи Петербурга научились просто выявлять болезнь Альцгеймера до первых симптомов

Петербургские врачи нашли простой способ для выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии. Пациенты смогут затормозить течение деменции еще до первых симптомов.

По информации телеканала «Санкт Петербург», врачи Северной Столицы нашли простой способ, чтобы выявить болезнь Альцгеймера до первых симптомов. Новая методика предполагает исследование биомаркеров, отражающих в анализе крови различные патологические процессы.

«Это прямая корреляция между решением продолжительности жизни и фактом диагностики болезни Альцгеймера. Сложности при диагностике связаны с тем, что пациенты либо их родственники очень поздно обращаются», – рассказал врач-невролог Городской больницы №40 Алесь Миночкин.

Врач отметил, что первые симптомы выглядят весьма безобидно и проявляются как легкая забывчивость, что часто списывается на возрастные особенности. Но разница в том, что вспомнить забытое так просто уже не получится.

«Тревожный звоночек заключается в том, что вы что-то забудете и будете прилагать усилия, чтобы что-то вспомнить. Люди могут хорошо помнить, что было несколько лет назад, но могут забыть, куда они положили ту или иную вещь. В дальнейшем все структуры и функции нервных систем подвергаются разрушению», — подытожил Миночкин.

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