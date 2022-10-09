Американские биологи сформулировали новую теорию о работе человеческого сознания

Американские ученые разработали новую теорию, объясняющую работу сознания

По информации MedicalXpress, доктор медицинских наук ученый Эндрю Бадсон из Медицинской школы Бостонского университета разработал новую теорию сознания, которая может объяснить, как появилось сознание, зачем оно нужно и что на него влияет

Согласно теории, человеческому сознанию удалось развиться как системе памяти, которая стала использоваться нашим бессознательным мозгом, чтобы помогать нам пластично и с творчеством представлять будущее или соответствующим образом планировать.

«Эта теория заключает в себе следующие новшества: мы не можем воспринимать мир, не можем принимать решения и выполнять какие-либо действия напрямую. Взамен мы делаем все это на бессознательном уровне, а затем — спустя полсекунды — уже сознательно вспоминаем об этом.» — объяснил профессор неврологии.

Исследователь отметил, что над теорией работала команда, в которую входили и философ Кеннет Ричман и психолог Элизабет Кенсингер. Причиной разработки новой теории было желание ученых объяснить ряд определенных явлений, понимание которых было трудно получить с помощью ранее разработанных теорий.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что группа исследователей обнаружила убедительное доказательство существования жизни на спутнике Сатурн.