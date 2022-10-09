Группа исследователей обнаружила убедительное доказательство существования жизни на спутнике Сатурна

Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна. Оказалось, в океане Энцелады все-таки есть фосфор — неотъемлемый для биологической жизни элемент.

По данным ТАСС, международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на одном из спутников Сатурна под названием «Энцелада». Исследователи предположили, что в океане спутника, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни.

Ранее ученые обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу. Для возникновения жизни Энцеладе не хватало лишь фосфора, который все же мог там быть, согласно визуализации взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана спутника.

По словам исследователей, океан мог существовать на Энцеладе более 100 млн лет. Таким образом горные породы спутника могли бы выделить за это время значительное количество фосфора в океан.

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