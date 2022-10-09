Группа исследователей обнаружила убедительное доказательство существования жизни на спутнике Сатурна

Группа исследователей обнаружила убедительное доказательство существования жизни на спутнике Сатурна
Фото: unsplash

Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна. Оказалось, в океане Энцелады все-таки есть фосфор — неотъемлемый для биологической жизни элемент.

По данным ТАСС, международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на одном из спутников Сатурна под названием «Энцелада». Исследователи предположили, что в океане спутника, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни.

Ранее ученые обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу. Для возникновения жизни Энцеладе не хватало лишь фосфора, который все же мог там быть, согласно визуализации взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана спутника.

По словам исследователей, океан мог существовать на Энцеладе более 100 млн лет. Таким образом горные породы спутника могли бы выделить за это время значительное количество фосфора в океан.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на МКС планируют выращивать промышленную коноплю.

внеземная жизнь исследование сатурн


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Астрофизик назвал возможной связь религии древних шумер с инопланетным ...
Китайские компании своровали 1 млн аккаунтов при помощи фейковой ...
Китайский ученый создал суперпрочный шелк из коконов шелкопряда, сахара и ...
В Возрасте 74 лет ушел из жизни бывший голкипер сборной СССР по футболу ...
Американские биологи сформулировали новую теорию о работе человеческого сознания
Группа исследователей обнаружила убедительное доказательство существования ...
На Байконур доставили ракету «Протон-М» со спутником для Анголы
После начала частичной мобилизации половина петербуржцев захотела вернуться ...