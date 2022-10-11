Петербурженка Во Всеволожске обнаружила труп избитого отца рядом с пьяной матерью

Петербурженка Во Всеволожске обнаружила труп избитого отца рядом с пьяной матерью
Фото: unsplash

Во Всеволожском районе Ленобласти приехавшая навестить отца дочь обнаружила его мертвым и сильно избитым. Рядом с телом мужчины находилась пьяная мать семейства.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 октября в полицию позвонила жительница города Всеволожск и сообщила, что в доме по улице Колхозной она обнаружила труп своего 59-летнего отца.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в тот вечер петербурженка приехала навестить отца. Зайдя в квартиру, она обнаружила на полу в коридоре труп мужчины с различными гематомами и кровоподтеками в области головы и лица.

Полицейские на месте происшествия задержали жену погибшего для установления обстоятельств произошедшего. Женщина была пьяна, ее поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Труп мужчины осмотрели и направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в квартире мумифицированного петербуржца на Большой Морской обнаружили склад оружия и более 1500 патронов.

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