Петербурженка Во Всеволожске обнаружила труп избитого отца рядом с пьяной матерью

Во Всеволожском районе Ленобласти приехавшая навестить отца дочь обнаружила его мертвым и сильно избитым. Рядом с телом мужчины находилась пьяная мать семейства.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 октября в полицию позвонила жительница города Всеволожск и сообщила, что в доме по улице Колхозной она обнаружила труп своего 59-летнего отца.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в тот вечер петербурженка приехала навестить отца. Зайдя в квартиру, она обнаружила на полу в коридоре труп мужчины с различными гематомами и кровоподтеками в области головы и лица.

Полицейские на месте происшествия задержали жену погибшего для установления обстоятельств произошедшего. Женщина была пьяна, ее поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Труп мужчины осмотрели и направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в квартире мумифицированного петербуржца на Большой Морской обнаружили склад оружия и более 1500 патронов.