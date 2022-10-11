На трассе «Нарва в ехавший в Таллин рейсовый автобус на встречке влетел самосвал

В Кингисеппском районе Ленобласти в рейсовый автобус врезался самосвал, потерявший управление. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 октября на трассе«Нарва» в Ленобласти водитель самосвала не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Самосвал врезался в двигавшийся из Петербурга в сторону Таллина рейсовый автобус под управлением гражданина Латвии.

На момент ДТП в автобусе находилось 14 пассажиров. В результате аварии российский пенсионер скончался на месте, а двое водителей и 9 пассажиров в различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Выяснилось, что среди пострадавших было 8 граждан Латвии и 4 гражданина России.

Правоохранители выяснили, что водитель самосвала в 2022 году уже четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД по части 2 статье 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что число пострадавших в ДТП под Кингисеппом увеличилось до 20.