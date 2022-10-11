Устроивший схему по «отмыванию» студенческих взяток работник петербургского Университета отделался условным сроком

Петербуржец, получавший со своей напарницей студенческие взятки якобы для профессоров, получил 3 года условного лишения свободы. Его напарница получила приговор еще в прошлом году.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, 11 октября Куйбышевский суд огласил приговор в отношении Дениса Пархоменко, признанного виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Суд установил, что 29 сентября 2016 года инженер отдела договорных форм обучения Университета узнала о намерении студента передать через нее большую взятку профессорам за устранение академических задолженностей по некоторым дисциплинам. После этого женщина, заведомо не намереваясь передавать взятку преподавателям, решила совместно с Пархоменко обмануть студента и незаконно завладеть взяткой.

Мужчина, обладая связями, договаривался с преподавателями о закрытии задолженностей студента безвозмездно, а сам со своей напарницей якобы «передавал» взятки в нужные руки, присваивая их себе. Так студент отдал «помощникам» в общей сложности 82 тысяч рублей. Также Пархоменко совершил еще четыре аналогичных преступления, где потерпевшим студентам был причинен ущерб в размере 245 00 рублей.

Подсудимый вину не признал, пояснив, что он никого не обманывал — сообщница звонила и предлагала ему выполнение для студентов курсовых, контрольных и дипломных работ. За выполнение таких работ он и получал деньги, а со студентами он практически не общался.

По результатам слушания суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что перед судом за взятки предстанут 13 сотрудников ГИБДД и Ространснадзора.