Перед судом за взятки предстанут 13 сотрудников ГИБДД и Ространснадзора

В Ленобласти 13 сотрудников ГИБДД и Ространснадзора подозревают в получении взяток в общей сумме свыше 47 млн рублей. Следователи Ленобласти завершили расследование уголовных дел.

Участники организованной группы получали взятки в общей сумме 47 раз: с марта 2018-го до августа 2019 года. За деньги помогали компаниям-грузоперевозчикам избегать административных штрафов. Во время следствия было опрошено 250 человек. В уголовном деле более 2 тысяч томов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

Пока шло расследование на имущество обвиняемых наложили арест, в том числе на недвижимость и автомобили. Как уточнили в СУ СКР по региону, имущество направят в доход государства.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что случайно подстрелившему своего друга при тренировке жителю Ленобласти пришлось подписать подписку о невыезде.