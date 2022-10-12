Отобравшие термо-сумку у доставщика еды петербуржцы получили на двоих почти 4 года колонии

В Петербурге получили приговор мужчины, которые ограбили курьера по доставке еды. На двоих они получили почти 4 года колонии общего режима.

По информации прокуратуры Петербурга, суд 12 октября признал виновными ранее судимого 30-летнего Сергея Тухватуллина и 25-летнего Максима Яковлева в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж).

Суд установил, что мужчины ночью 4 июля 2022 года у дома по Изборской улице применили физическую силу в отношении курьера ООО «Тотем бургер». Злоумышленники отобрали у него термо-сумку, в которой находились пироги, роллы и пиццы. Общая стоимость украденных продуктов составила более 7 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты похитили и терминал оплаты, стоимостью 9 тысяч рублей.

Подсудимые признались, что съели украденные продукты.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил Яковлеву наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Тухватуллин получил 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что мошенники начали обманывать россиян на доставке еды.