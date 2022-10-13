На Стачек лжепокупатели сковали наручниками хозяина квартиры и забрали почти 1,5 млн рублей

На Стачек лжепокупатели сковали наручниками хозяина квартиры и забрали почти 1,5 млн рублей. Фото: "Яндекс.Карты"

На Стачек лжепокупатели сковали наручниками хозяина квартиры и забрали почти 1,5 млн рублей. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе индивидуальный предприниматель нарвался на недобросовестных покупателей, который в результате оказались настоящими грабителями.

Как стало известно Gazeta.SPB, 13 октября к правоохранителям обратился 40-летний мужчина с проспекта Стачек, 67, корпус 1. Он рассказал, что днем ранее, около 14:05, трое неизвестных обратились к нему по поводу покупки аудиосистемы, которую заявитель выложил на продажу в интернете.

Злоумышленники проникли в трехкомнатную квартиру, которая находится на пятом этаже шестиэтажного дома, после чего, применив физическую силу к заявителю и его 41-летней супруге, сковали их наручниками и забрали из квартиры денежные средства в размере 200 000 рублей, 10 000 долларов США и 10 000 евро.

В общей сложности ущерб получился на сумму 1 463 500 рублей. Жена заявителя получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, множественные ушибы. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Александровскую больницу.

С места происшествия изъято видеонаблюдение, на преступников составлена ориентировка. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Санкт-Петербурга пенсионерка повелась на уловку мошенников и отдала им 13 млн рублей.