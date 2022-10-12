Липовые следователи из Якутии и Москвы облапошили петербургскую пенсионерку на 13 млн рублей

Липовые следователи из Якутии и Москвы облапошили петербургскую пенсионерку на 13 млн рублей
Фото: unsplash

В Калининском районе Петербурга пенсионерка повелась на уловку мошенников и отдала им 13 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 11 октября в полицию обратилась 65-летния жительница города Мурино с заявлением о том, что в конце августа 2022 года ей с различных телефонов звонили неизвестные, которые представлялись следователями из Москвы, Якутии, а также сотрудниками банка.

Мошенники сообщили пенсионерке, что происходят мошеннические действия и для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять со своих счетов и перевести на безопасные счета. Женщина повелась на известную схему разводил, обналичила деньги и переводила их на указанные неизвестными счета.

Более того, женщина по указанию мошенников брала кредиты в банках «Сбербанк», «ВТБ», «Совкомбанк». В результате с пенсионерки стрясли 13 000 000 рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Gazeta.SBb рассказывала, что в Нижнем Новгороде задержали международного мошенника, разводившего петербуржцев «безопасными счетами» в банке.

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