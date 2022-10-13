Во Фрунзенском районе пресекли преступную схему с военными билетами и взятками

Во Фрунзенском районе пресекли преступную схему с военными билетами и взятками
Во Фрунзенском районе пресекли преступную схему с военными билетами и взятками. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции обнаружили преступную схему с выдачей военных билетов. Инцидент произошел во Фрунзенском районе.

Источник в правоохранительных органах рассказал 78.ru, что подозреваемым по делу о взятках за военные билеты проходит начальник отделения военкомата Фрунзенского района. Его задержали.

Известно, что в ходе обысков у него изъяли цифровые носители. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в сентябре 2020 года призывники через посредника передали военкому 200 тысяч рублей для получения военных билетов с категорией годности «В». Сейчас правоохранители заняты розыском медиков, которые помогали получить справки о болезни. Пока установлен только один эпизод мошеннической схемы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 сотрудников ГИБДД и Ространснадзора Ленобласти подозревают в получении взяток в общей сумме свыше 47 млн рублей.

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