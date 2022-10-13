С 1 декабря на станции метро «Политехническая» начнется капремонт эскалатора

Специалисты проведут капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Политехническая» в Петербурге. Работы стартуют с 1 декабря.

В настоящее время Государственная административно-техническая инспекция уже выдала ордер на размещение временных инженерных коммуникаций, складирование материалов и оборудования для проведения капремонта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что ремонт завершат до 17 апреля 2023 года. После закрытия одного из эскалаторов, на «Политехнической» для пассажиров будут доступны три других. Закрывать станцию не собираются.

Подчеркивается, что производитель работ обязан соблюдать требования Правил благоустройства и обеспечить безопасный проход пешеходов.

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