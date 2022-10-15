В Мурино задержали по-пьяни палившего по лоджиям из «Сайги» жителя Костромской области

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, несколько дней назад стрелявшего по домам на Оборонной улице. Оказалось, в момент стрельбы мужчина был пьян.
Как стало известно Gazeta.SPb, 11 октября в полицию обратились сразу три жителя Мурино с сообщением о том, что 10 октября на улице Оборонной были слышны звуки стрельбы, а затем на лоджиях их квартир обнаружились разбитые стекла и простреленные металлоконструкции.
Прибывшие на место правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 41-летнего жителя Костромской области, который в тот день трижды выстрелил в сторону лесополосы из принадлежащего ему охотничьего карабина «Сайга». В момент своего хулиганства мужчина был пьян.
Помимо «Сайги», у мужчины также имелись охотничий карабин Тигр, охотничьи ружья Вепрь и ИЖ. Оперативники также выяснили, что мужчина по неосторожности произвел один выстрел из окна 18 февраля этого года.
По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что ранее судимого мужчину задержали за стрельбу у кафе на Ленсовета.