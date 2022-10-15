Психиатр: люди с детскими травмами более склонны к депрессии во взрослом возрасте

Психиатр Свечникова назвала людей с травматичным опытом наиболее подверженными депрессии

По информации Ленты.ру, врач-психотерапевт Полина Свечникова рассказала, что к депрессии приводит совокупность биологических, психологических и социальных факторов. Одним из важнейших их них является детский травматический опыт.

«Например, это депривация родителей, то есть, если ребенок остался без родителей по каким-то причинам или теряет одного из родителей, это является травматичным событием для него», — поделилась экспертным мнением врач.

Кроме того, перфекционизм является одним из факторов влияния на развитие депрессивных расстройств. Если человек регулярно не высыпается, плохо питается, не занимается физической нагрузкой, не заботится о своем психологическом состоянии, он увеличивает свои риски заболеть депрессией.

«Также, если человек сталкивается с возникновением у него какого-то хронического заболевания, или ограничивающего как-то у него функционирование, снижающего качество его жизни, это может безусловно, увеличивать риск развития депрессивного состояния», — поделилась информацией психотерапевт.

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