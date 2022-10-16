Посетителей «Гипер Ленты» на Бухарестской экстренно эвакуировали

В Купчино посетителей гипермаркета «Лента» на Бухарестской экстренно вывели из здания. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Об эвакуации на Бухарестской улице, 69 стало известно из социальных сетей, где появились фотографии с места событий. В группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ» очевидцы информируют, что все произошло из-за оставленного кем-то чемодана. Некоторые утверждают, что мероприятия по проверки помещения могут растянуться на 2 часа.

На кадрах видно скопление людей перед зданием, а также автомобиль Росгвардии и полицию. В Telegram-канале «Раньше всех. Петербург» также дополнили, что о минировании здания в правоохранительные органы сообщил неизвестный.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что СК РФ продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту. Про предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.