Пассажирам опоздавшего на Балтийский вокзал ночного поезда выделили автобус

Пассажирам опоздавшего на Балтийский вокзал ночного поезда выделили автобус
Пассажирам опоздавшего на Балтийский вокзал ночного поезда выделили автобус. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

В ночь с 16 на 17 октября задержался электропоезд «Луга — Санкт-Петербург», в связи с этим пассажирам предоставили автобус, который довез всех до дома.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» уточнили, что поезд, действительно, прибыл на вокзал с опозданием, поэтому был оперативно выделен специальный автобус для пассажиров, который развезли по разным районам города.

Причины задержки поезда не указываются. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет по транспорту Санкт-Петербурга организовал обучение 9,5 тысяч водителей автобусов для того, чтобы повысить комфорт и безопасность горожан. Подготовка включает в себя теоретическую и практическую части, а также стажировку на линии как с пассажирами, так и без них. Продолжительность мероприятий может достигать 240 часов. По результатам прохождения всех этапов подготовки каждый водитель сдает обязательный зачет.

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