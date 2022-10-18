С начала года в Северную столицу приехали 6,4 млн туристов

С начала года в Северную столицу приехали 6,4 млн туристов. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

С начала года в Северную столицу приехали 6,4 млн туристов. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

С начала текущего 2022 года в Санкт—Петербург приехали 6,4 млн туристов, что на 400 тысяч больше, чем за весь 2021 год.

В своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский предположил, что в осенне-зимний период Петербург посещают, как правило, ради музеев, общения с друзьями, делового, событийного и медицинского туризма.

За весь прошлый год Северную столицу посетили только чуть больше 6 миллионов гостей, но с начала текущего года число уже достигло 6,4 млн человек.

Отмечается, что самыми популярными местами у туристов стали Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, «Севкабель порт», Новая Голландия, а также «Лахта Центр» и «Остров фортов» в Кронштадте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сравнении с прошлым годом спрос на туры в Санкт-Петербург в рамках ноябрьских праздников вырос сразу на 20-30%.