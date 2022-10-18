В Санкт-Петербурге депутаты решили повысить себе и чиновникам зарплату

В Санкт-Петербурге депутаты решили повысить себе и чиновникам зарплату. Фото: пресс-служба ЗакСа

В Санкт-Петербурге депутаты решили повысить себе и чиновникам зарплату. Фото: пресс-служба ЗакСа

На заседании 18 октября петербургские депутаты проголосовали за то, чтобы повысить зарплату себе и чиновникам.

Соответствующий законопроект об увеличении так называемой расчетной единицы, из которой высчитывается оклад госслужащих, приняли сегодня в первом чтении. Пояснительная записка представлена на сайте Законодательного собрания Северной столицы.

Отмечается, что размер расчетной единицы будет устанавливаться законом о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период. Рост зарплат коснётся порядка 10 тысяч работников.

Согласно документу, сначала расчетная единица на 2023 год составляла 1 588 рублей, а на 2024-й — 1650. В обновленной версии повышение учитывает инфляцию в 8%, а не в 4, в связи с этим зарплату гражданских и муниципальных петербургских служащих будут считать по новым данным. Так, на 2023 год — это будет 1 650 рублей; В 2024 году — 1 730 рублей, а в 2025 году — 1 809 рублей.

В записке добавили, что нагрузки на бюджет увеличение зарплат не создаст.

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