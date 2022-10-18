Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совбеза в режиме видеоконференции

Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совбеза в режиме видеоконференции
Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совбеза в режиме видеоконференции. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совета безопасности.

В пресс-службе Кремля сообщил, что совещание будет проведено в режиме видеоконференции. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в планах рассмотреть вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Кроме того, будет затронуто регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.

В пресс-службе добавили, что на заседании выступит с докладом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во вторник петербургские депутаты проголосовали за то, чтобы повысить зарплату себе и чиновникам. Соответствующий законопроект об увеличении так называемой расчетной единицы, из которой высчитывается оклад госслужащих, приняли в первом чтении.

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