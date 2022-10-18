Число погибших после падения самолета в жилом массиве Ейска возросло до 15 человек

Число погибших после падения самолета в жилом массиве Ейска возросло до 15 человек
Число погибших после падения самолета в жилом массиве Ейска возросло до 15 человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

После пожара в многоэтажке Ейска, который произошел в результате падения самолета Су-34, погибли 15 граждан.

Еще один человек ушел из жизни в результате крушения российского истребителя на территории жилого массива Ейска. В своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова пояснила, что очередной жертвой после пожара стал 51-летний пациент. Мужчина скончался на больничной койке.

По словам Миньковой, всего пострадали 43 человека, из которых девять детей. В стационарах сейчас находятся 25 человек, 22 из них — в средней степени тяжести, а еще трое пребывают в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных есть две беременные и шесть детей. На амбулаторном лечение находятся три пациента.

До этого было известно о 14 погибших и 26 пострадавших. Один из перевезенных в Краснодар для лечения пациент находится в крайне тяжелом состоянии и «вызывает большие тревоги» у медиков, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что поиско-спасательные работы на месте трагедии в Ейске уже завершились. Эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению, поэтому его не будут сносить.

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