Количество погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек

Количество погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Количество погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стало известно об еще одной жертве в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске Краснодарского края. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 14 человек.

О мертвом мужчине, обнаруженном под двигателем самолета, РИА Новости узнали от Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Его личность установить не удалось, так как тело оказалось сильно обгоревшим. Также информацию подтвердил и губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, мы говорим сегодня о 14 погибших», — заявил Кондратьев.

По словам главы региона, поиско-спасательные работы на месте трагедии уже завершились. Выяснилось, что эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению, поэтому его не будут сносить. Зданию не грозит обрушение.

До этого информировалось, что среди погибших оказалось 3 ребенка и 10 взрослых. При этом еще 19 человек пострадали, из которых пятеро детей. Семьям помогают 40 психологов из Краснодара и Ейска, а четыре пациента находятся в больнице краевого центра.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что причиной падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, взлетевшего с аэродрома, расположенного неподалеку от жилого массива в Ейске, стала техническая неисправность.