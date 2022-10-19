Разнорабочий из Кронштадта надругался над собственной 4-летней дочерью

В Кронштадтском районе Петербурга вскрылись жуткие подробности жизни одной из семей, пострадала в которой от недопустимого внимания отца 4-летняя воспитанница детского сада.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 октября в полицию обратилась 47-летняя петербурженка с заявлением о том, в неустановленный период ее 47-летний муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их 4-летней дочери.

Приехавшие на место правоохранители выяснили, что надругавшийся над малышкой мужчина числился разнорабочим в крупной финской фирме по производству деревянных домов. Мужчину задержали у дома по улице Комсомола и доставили в Следственный отдел Кронштадтского района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что принудительно лечившийся у психиатра знакомый из соцсетей надругался над 14-летней школьницей на проспекте Художников.