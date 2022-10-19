Владимир Путин рассказал, какие суммы будут ежемесячно получать мобилизованные россияне

Президент России обозначил минимальную зарплату для мобилизованных. По его словам, каждый призванных на службу по частичной мобилизации россиянин будет получать минимум 195 тысяч рублей.

По информации Ямал1, Владимир Путин назвал сумму минимальной зарплаты для мобилизованных. На онлайн-заседании Совета безопасности президент заявил: денежное довольствие призванных на службу по частичной мобилизации россиян должно составлять не менее 195 тысяч рублей.

Кроме того, Путин поручил правительству страны и Минобороны обеспечить своевременную выплату военнослужащим. Глава государства отметил, что рядовой мобилизованный имеет право на денежное довольствие с того дня, как был зачислен в воинскую часть.