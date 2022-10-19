Петербургского блогера заперли в салоне красоты из-за отказа оплачивать халтуру мастера маникюра

Блогера Эдуарда Холода заперли в салоне красоты за отказ оплачивать некачественный маникюр.

По данным канала 78, блогер Эдуард Холод из Петербурга обвинил мастера ногтевого сервиса салона красоты на улице Ивановской в оказании некачественной услуги. Петербуржец согласился оплатить лишь часть стоимости процедуры, чтобы перекрыть стоимость расходных материалов.

Однако мастер отказалась от предложения клиента со словами «мы не на рынке» и закрыла дверь на ключ, заперев посетителя в помещении. После этого женщина вызвала сотрудников службы безопасности, которые урегулировали конфликт. В результате блогер заплатил 200 рублей за маникюр и покинул салон.

«Я сказал, что они мне сделали маникюр как на рынке, поэтому мы будем общаться как на рынке. Тогда она закрыла железную дверь. Я не смог выйти и начал снимать, чтобы направить видео в органы, но посчитал, что это будет слишком муторно. Через полчаса приехали работники службы безопасности, и мы договорились», — резюмировал Эдуард Холод.

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