Петербурженкам раскрыли секрет самых модных стрижек этой осени

Петербурженкам раскрыли секрет самых модных стрижек этой осени
Фото: unsplash

Фэшн-эксперты называли самые модные стрижки осени 2022 года. Жительницам Петербурга стоит обратить внимание на «маллет» и стрижку-бабочку.

Редакторы портала Marie Claire назвали самые модные стрижки осени 2022 года. Первой из них стал короткий маллет, с которым актриса Кристен Стюарт появилась на показе весенне-летней коллекции марки Chanel.

Второй модной стрижкой стала многослойная стрижка-бабочка или «butterfly cut». Эксперты также отметили увеличение интереса моделей к стрижке кудрявый боб, который ярко продемонстрировал недавний показ бренда Miu Miu.

Согласно обозначившемуся тренду, невероятно актуальными стали прически с небрежно уложенной челкой, среди которых выделяется объемная и многослойная стрижка шэг.

Что интересно, ровное каре также не теряет своей актуальности. Помимо прочего, журналисты выделили и экстремально короткие прически, с которыми появились на подиуме манекенщицы Dior, Chloe и Trussardi.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей.

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