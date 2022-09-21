На поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей

На поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей
На поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей. Фото: Pxhere

Ежемесячно петербуржцы вкладываются в эстетическую медицину. Суммы варьируются от 20 до 54 тысяч рублей.

Аналитики изучили данные и выяснили, сколько денег горожане готовы вкладывать на поддержание красоты каждый месяц. По словам руководителя исследовательской группы агентства Fullscreen Agency Кристины Корнеевой, при регулярном уходе расходы достигают почти 54 тысяч рублей. В среднем по оценкам получилось от 21,7 до 53,9 тысяч. Об этом пишет ТАСС.

При этом средний чек петербуржца за один визит к косметологу обычно составляет от 4 тысяч до 7,5 тысяч рублей. В текущем году рынок эстетической медицины показал хороший рост, отмечают эксперты. Его емкость составляет 29 миллиардов рублей, а если к этому добавить пластическую хирургию, то получится 47 миллиардов рублей.

Сейчас эстетическая медицина испытывает некоторые трудности. Например, сбитые сроки поставок препаратов и расходных материалов из зарубежных стран. Некоторые представители сферы уже переключились на корейских поставщиков, а еще часть экспертов уверены, что сложившиеся обстоятельства поспособствуют росту отечественных производителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выпадение некоторого количества волос у человека является нормой. Специалист отметила, что для большинства людей нормой является выпадение до 100 волос в день.

красота новости СПб эстетическая медицина


 

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