На поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей

На поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей. Фото: Pxhere

На поддержание красоты жители Петербурга каждый месяц тратят до 54 тысяч рублей. Фото: Pxhere

Ежемесячно петербуржцы вкладываются в эстетическую медицину. Суммы варьируются от 20 до 54 тысяч рублей.

Аналитики изучили данные и выяснили, сколько денег горожане готовы вкладывать на поддержание красоты каждый месяц. По словам руководителя исследовательской группы агентства Fullscreen Agency Кристины Корнеевой, при регулярном уходе расходы достигают почти 54 тысяч рублей. В среднем по оценкам получилось от 21,7 до 53,9 тысяч. Об этом пишет ТАСС.

При этом средний чек петербуржца за один визит к косметологу обычно составляет от 4 тысяч до 7,5 тысяч рублей. В текущем году рынок эстетической медицины показал хороший рост, отмечают эксперты. Его емкость составляет 29 миллиардов рублей, а если к этому добавить пластическую хирургию, то получится 47 миллиардов рублей.

Сейчас эстетическая медицина испытывает некоторые трудности. Например, сбитые сроки поставок препаратов и расходных материалов из зарубежных стран. Некоторые представители сферы уже переключились на корейских поставщиков, а еще часть экспертов уверены, что сложившиеся обстоятельства поспособствуют росту отечественных производителей.

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