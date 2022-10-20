Петербург 20 октября возьмет короткую паузу в дождях

Синоптик поделился с жителями Санкт-Петербурга приятной новостью — в четверг, 20 октября, в городе на день перестанут идти дожди.

Петербургский синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода будет царить в Северной Столице 20 октября. По его словам, сегодня на метеорологические условия в городе окажет влияние гребень антициклона, вытянувшийся с юго-запада.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность дождей минимальна», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха практически не изменится.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что синоптик Колесов назвал 19 октября самым холодным днем месяца.