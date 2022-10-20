Россиянам назвали предварительный размер прожиточного минимума в 2024 году

Замминистра труда и социальной защиты назвал сумму, которую в 2024 году в России примут за официальный прожиточный минимум. По сравнению с 2022 годом, цифры вырастут почти на 2,5 тысячи рублей.

По информации ТАСС, замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал о планируемом на 2024 году уровне прожиточного минимума на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов . По его словам, прожиточный минимум на душу населения в 2024 году может составить 15 049 рублей.

«На 2023 год прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, рост с учетом проведенного с 1 июня повышения — 13,6%. <…>. На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей», — объявил Пудов.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, а 1 июня 2022 года его решили увеличить на 10%.

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