«Непонятно, чему удивляются жители»: чиновники прокомментировали ситуацию с раздачей повесток во дворе ЖК «Купчинские ворота»

В администрации Фрунзенского района рассказали, почему жильцам ЖК «Купчинского ворота» вручают повестки прямо во дворе дома.

По информации Мойки78, служащие администрации Фрунзенского района назвали совершенно нормальной раздачу повесток во дворе ЖК «Купчинские ворота». По мнению чиновников, удивляться тут нечему, поскольку все происходящее вполне логично в рамках частичной мобилизации.

«Я не совсем понимаю, чему удивляются жители ЖК «Купчинские ворота», проходит частичная мобилизация. В начале повестки были разложены по почтовым ящикам, потом приходится совершать поквартирный обход, так как обратной связи нет. Это повестки не для того, чтобы людей отправить в учебную часть, а для того, чтобы уточнить данные», — заявили в пресс-службе администрации Фрунзенского района.

Чиновники отметили, что если у человека есть основания к отсрочке, то можно прийти с подтверждающими документами и обновить информацию о себе: «понятно, что после срочной службы у многих уже и дети появились, и категория понизилась в связи с операциями».

«С первых дней частичной мобилизации сотрудники администрации района оказывают помощь сотрудникам военкомата в связи с большим объемом работы. Что касается правоохранительных органов, они не привлекаются, так как это не нужно — это просто поквартирный обход. И никаких противоправных действий с нашей стороны не будет, это я гарантирую», — заверил пресс-секретарь администрации района Михаил Калинин.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржец пришел за загранпаспортом, а ушел с повесткой.