В Петербурге улучшат единственную в России исследовательскую радиолабораторию

Единственная в России радиолаборатория, исследующая работу электронных устройств, заработает в Петербурге в обновленном формате.

В Петербурге откроется обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования. Эта радиолаборатория единственная в стране исследует работу электроники в отечественной мобильной сети. В центре увеличили количество тестовых зон для того, чтобы охватить все постоянно растущее количество новых брендов на рынке России. Об этом сообщила компания МегаФон.

В этом центре профессионалы проверяют работу пользовательского оборудования и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети. В магазины связи Северной Столицы все устройства попадают только после тщательного тестирования, что исключает некорректную работу и позволяет петербуржцам использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.

По словам руководителя Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александра Джаконии, которого цитирует МегаФон, для исследования работы устройств центр создает тестовые зоны действующих и перспективных технологий, среди которых — 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G.

« Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования», — отметил Александр Джакония.

Что касается обновлений, в первую очередь, в лаборатории увеличили количество базовых станций и, как сообщает МегаФон, улучшили качество экранирования в помещениях для тестирования — так мобильный сигнал не сможет выходить за пределы здания.

Кроме того, в лаборатории открыли тестовую зону для проверки работы устройств в сетях 5G на любых частотах. Стоит отметить, в 2022 году доля смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке выросла до 16,3%, что в два раза больше, чем было в прошлом году.

Еще одним важным обновлением стало расширение возможностей специалистов, которые, помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и еще десяток новых категорий. Текущей мощности радиолаборатории будет достаточно для тестирования устройств в течение 10 лет.