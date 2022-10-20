Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Петербург придет климатическая зима

Петербургский синоптик раскрыл сроки прихода настоящей климатической зимы в Петербург. По его мнению, в этом году устойчивые холода придут в город, как и планировалось, в декабре.

Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Северной Столице ждать первого снега и когда температура в городе даже в дневные часы станет устойчиво отрицательной. Оказывается, до конца октября в атмосфере над северо-западом России будут преобладать циклонические процессы, поэтому средняя температура воздуха останется на 1-1,5 градуса выше нормы.

Синоптик отметил, что в городе сохранится высокая вероятность дождей, но сильными они не будут. Ну а первый снег петербуржцы могут ожидать в конце следующей рабочей недели, 27-28 октября.

«Если же говорить об устойчивых отрицательных температурах в дневные часы, то учитывая тот факт, что климатическая зима, т.е. устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0°, приходится в Санкт-Петербурге на третью декаду ноября, и даже это не предполагает постоянных «минусов» в дневные часы, то об устойчивых отрицательных температурах днём я бы говорил лишь в декабре», — отметил Михаил Леус.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Петербург 20 октября возьмет короткую паузу в дождях.