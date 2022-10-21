Сотрудники автостоянок в Петербурге раздают повестки владельцам гаражей

Следом за «облавами» на резервистов в парадных на территории Петербурга стала применятся новая практика: теперь повестки вручают сотрудники коллективных автостоянок. В частности, подобные случаи снова заметили жильцы Калининского района.

Выяснилось, что раздавать повестки поручили председателям коллективных автостоянок. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал директор «Всероссийского общества автомобилистов» Виктор Курило. Таким образом, выдавать повестки нужно для уточнения документов воинского учёта хозяевам гаражей.

В настоящее время работу в этом направлении уже начали. Так, звонок охранника с просьбой подойти за повесткой поступил владельцу гаража в кооперативе на Бестужевской улице.

В приказе от 19 октября требуется до 11:00 утра 24 октября «отчитаться о проведенной работе по вручению повесток для уточнения документов воинского учета, а именно предоставить в райсовет отрывные корешки повесток». Для ведения отчетности председателям предложили использовать таблицу Excel, куда нужно внести номер гаража, ФИО владельца, даты звонков (до пяти) и результат.

При этом дополняется, что сам Виктор Курило информацию комментировать отказался.

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