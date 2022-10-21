Сотрудники автостоянок в Петербурге раздают повестки владельцам гаражей

Сотрудники автостоянок в Петербурге раздают повестки владельцам гаражей
Сотрудники автостоянок в Петербурге раздают повестки владельцам гаражей. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Следом за «облавами» на резервистов в парадных на территории Петербурга стала применятся новая практика: теперь повестки вручают сотрудники коллективных автостоянок. В частности, подобные случаи снова заметили жильцы Калининского района.

Выяснилось, что раздавать повестки поручили председателям коллективных автостоянок. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал директор «Всероссийского общества автомобилистов» Виктор Курило. Таким образом, выдавать повестки нужно для уточнения документов воинского учёта хозяевам гаражей.

В настоящее время работу в этом направлении уже начали. Так, звонок охранника с просьбой подойти за повесткой поступил владельцу гаража в кооперативе на Бестужевской улице.

В приказе от 19 октября требуется до 11:00 утра 24 октября «отчитаться о проведенной работе по вручению повесток для уточнения документов воинского учета, а именно предоставить в райсовет отрывные корешки повесток». Для ведения отчетности председателям предложили использовать таблицу Excel, куда нужно внести номер гаража, ФИО владельца, даты звонков (до пяти) и результат.

При этом дополняется, что сам Виктор Курило информацию комментировать отказался.

Ранее gazeta.apb.ru писала, что военные комиссариаты Санкт-Петербурга временно остановили оформление брони от частичной мобилизации для работников некоторых предприятий.

новости СПб парковки повестки частичная мобилизация


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудники транспортной полиции вычислили в Пулково мигранта-экстремиста
Появились подробности скандальной отставки премьер-министра Лиз Трасс
В России домой вернули почти 10 тысяч ошибочно мобилизованных граждан
Колесов призвал петербуржцев задуматься о замене шин на следующей неделе
У дома в Виленском переулке нашли стонущего окровавленного ...
На Хасанской двухлетний ребенок погиб, упав с кровати
В Ленинградском зоопарке показали будни выдры Финика за ведром каштанов
Петербуржец получил повестку и вместо военкомата пошел в суд