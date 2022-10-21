Петербуржец получил повестку и вместо военкомата пошел в суд

Один из жителей Северной столицы не стал ждать, получив повестку, и сразу обратился в суд. Для уточнения документов в военкомат гражданин идти не собирался.

Правда, мужчине, попытавшемуся оспорить повестку, Фрунзенский районный суд отказал, сославшись на то, что в отношении него еще не принималось решение о мобилизации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выяснилось, что 6 октября гражданин посетил отдел по вопросам миграции МВД, после чего ему вручили повестку, обязывающую явиться в военкомат для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации.

По словам петербуржца, он не может находиться в запасе, так как родился в 1995 году, поэтому любые требования по вопросам мобилизации в отношении него незаконны.

Ранее gazetas.pb.ru писала, что в России задумались о возвращении к двухлетнему сроку службы в армии. Специалист оценил, как это может быть реализовано.