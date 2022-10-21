Эксперт оценил идею введения двухлетней службы в российской армии

В четверг, 20 октября, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров затронул возвращение к двухлетнему сроку службы в армии. Специалист оценил, как это может быть реализовано.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что подобная мера хоть и усилит армию, но требует плавного перехода. В интервью «360» эксперт также отметил, что введение двухлетней службы повлияет на конкурс при поступлении в вузы.

По словам специалиста, предложение Джабарова вполне разумное, но в нынешних условиях трудно реализуемое. Текущий срок службы был введен для успокоения населения, однако это привело к подготовке не совсем профессиональных воинов, считает эксперт.

Отмечается, что, вероятнее всего, будет поэтапный переход. Перенджиев предположил, что сначала увеличат срок службы до полутора лет, после чего перейдут к двум годам.

Также, по мнению эксперта, текущую армию России ослабляет возможность отсрочки при получении высшего учебного образования. Если бы этого не было, то конкурс на учебные места существенно сократился, так как молодые люде не шли бы поступать «хоть куда-нибудь».