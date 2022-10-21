В Госдуме заявили, что частичная мобилизация в Петербурге не закончена, но идет по плану

комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов заявил, что план по частичной мобилизации в Северной столице успешно выполняется.

Картаполов провел встречу с волонтерами «Единой России», работающими в пункте сбора гуманитарной помощи на базе регионального отделения партии. Парламентарий ответил на вопрос, как обстоят дела с мобилизацией в Петербурге. Об этом пишут ТАСС.

Конкретных цифр приведено не было, так как в городе мероприятия частичной мобилизации продолжаются, но, по словам Картаполова, все идет в соответствии с планом и тем заданием, которое было дано.

«Пока он его успешно выполняет», — подчеркнул парламентарий.

О сроках частичной мобилизации сказано не было. До этого Минобороны заявило, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч человек. В Москве мобилизация уже завершилась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что примерно 10 тысяч мобилизованных россиян вернули домой по разным причинам. Когда мобилизация происходит ошибочно, проводится разбирательство, после чего человека могут вернуть домой, уточнил Картаполов .