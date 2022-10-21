В России домой вернули почти 10 тысяч ошибочно мобилизованных граждан

В России домой вернули почти 10 тысяч ошибочно мобилизованных граждан. Фото: Pxhere

В России домой вернули почти 10 тысяч ошибочно мобилизованных граждан. Фото: Pxhere

Около 10 тысяч мобилизованных по России вернули домой по разным причинам.

Соответствующее заявление 21 октября сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе посещения Петербурга и встречи с волонтерами «Единой России». Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что, когда мобилизация происходит ошибочно, проводится разбирательство, после чего человека могут вернуть домой.

Картаполов напомнил, что в Санкт-Петербурге до сих пор продолжается частичная мобилизация, которая идет в соответствии заданием городу, при этом план успешно выполняется.

До этого президент Российской Федерации подписал указ о частичной мобилизации. Сами мероприятия начались 21 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге повестки вручают сотрудники коллективных автостоянок. Соответствующее распоряжение подписал директор «Всероссийского общества автомобилистов» Виктор Курило.