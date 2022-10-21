В России домой вернули почти 10 тысяч ошибочно мобилизованных граждан

Около 10 тысяч мобилизованных по России вернули домой по разным причинам.
Соответствующее заявление 21 октября сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе посещения Петербурга и встречи с волонтерами «Единой России». Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что, когда мобилизация происходит ошибочно, проводится разбирательство, после чего человека могут вернуть домой.
Картаполов напомнил, что в Санкт-Петербурге до сих пор продолжается частичная мобилизация, которая идет в соответствии заданием городу, при этом план успешно выполняется.
До этого президент Российской Федерации подписал указ о частичной мобилизации. Сами мероприятия начались 21 сентября.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге повестки вручают сотрудники коллективных автостоянок. Соответствующее распоряжение подписал директор «Всероссийского общества автомобилистов» Виктор Курило.