Минкультуры отменило проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2022 году

Минкультуры отменило проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2022 году
Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Минкультуры России сообщили, что считают неуместным проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2022 году.

По данным пресс-службе Министерства культуры РФ, в 2022 году Петербург не будет проводить международный культурный форум.

«В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене», — отметили в Минкультуры.

Напомним, что в 2020-м и 2021 годах форум также не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Петербург должен был провести его 10-12 ноября. Несмотря на такое положение дел, в Минкультуры все же надеются, что форум удастся провести в 2023 году.

«Мы надеемся, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также их коллеги из-за рубежа смогут собраться на гостеприимной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в следующем году», — отметили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что культурный форум Санкт-Петербурга состоится с 10 по 12 ноября.

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