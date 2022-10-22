В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как подростки у заброшки на Стачек заставили семиклассника перевести им деньги при помощи пневматики

В Кировском районе Петербурга следователи возбудили уголовное дело после того, как семиклассник, напуганный выстрелами из пневматики, перевел деньги троим юным злоумышленникам.

Как стало известно Gazeta.SPb, 20 октября в полицию поступило сообщение от петербуржца: у дома по проспекту Стачек трое неизвестных напали на сына с предметом похожим на пистолет.

В результате выезда на место происшествия правоохранители установили, что в тот вечер трое неизвестных у заброшенного дома несколько раз выстрелили из пневматического пистолета и заставили семиклассника перевести через мобильный банк «Тинькофф» 1 500 рублей.

Мальчик смог назвать приметы злоумышленников. Ими оказались трое подростков от 16 до 18 лет на вид, у всех был разный цвет волос — брюнет, блондин и рыжий. У одного из злоумышленников был акцент.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой).

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