Американские химики опровергли основную теорию зарождения жизни в океане

Американские ученые опытным путем доказали, что жизнь образовывалась не в океане, а на границе океана и атмосферы — в микроскопических брызгах воды.

По информации РИА Новости, химики из университета Пердью в США выяснили, что пептидные связи, составляющие основу белков, не могут образовываться в полностью водной среде. Легче всего сложные органические соединения формируются на границе между водой и воздухом, к примеру, морских брызгах.

Исследователи выяснили, что аминокислоты преобразовываются в пептиды в микрокаплях гораздо быстрее, чем в традиционных растворах. За счет этого отпадает необходимость в катализаторах, сложных органических ингредиентах или дополнительном воздействии в виде излучения или электрических разрядов. Экспериментальным путем химики доказали, что первичные органические молекулы, простые аминокислоты, спонтанно образуют строительные блоки жизни в каплях чистой воды, что могло происходить и в жизни — наиболее благоприятные условия для синтеза пептидов возникали на поверхности микроскопических капель, создаваемых морскими волнами.