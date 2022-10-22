Группа геологов открыла новый минерал в мантии Земли на глубине 2900 километров

В недрах Земли группа ученых предположила существование ранее неизвестного вещества — обогащенного кальцием бриджманита. Находка полностью меняет представление о составе мантии планеты.

По информации Nature, группа ученых из Университета штата Мичиган установила факт, что в недрах Земли на глубине 2900 километров существуют условия для образования ранее неизвестного минерального вещества.

Для этого исследовали испытали растворимость титаната кальция в бриджманите, содержащем железо и алюминий. Температуру образцов резко поднимали до 1800-3000 кельвинов при давлении в 33-110 гигапаскалей. Оказалось, растворимость кальция в минерале резко возрастает при температуре около 2300 кельвинов, что приводит к появлению на глубинах более 1800 километров обогащенного кальция бриджманита.

Этот факт доказал, что более глубокая нижняя мантия Земли с достаточно высокой температурой должна иметь минералогический состав, отличный от менее глубокой нижней мантии. Поскольку недра ранней Земли были намного теплее, ее минералогия значительно отличалась от современной. Тем не менее пока неизвестно, могло ли это повлиять на важные глобальные процессы, такие как тектоника плит или Великое кислородное событие 2,45 миллиарда лет назад.

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